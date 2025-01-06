Comité d'affiliation des villes sœurs

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Vitrine des jeunes artistes et auteurs

Présente l'art, la photographie, la poésie, la littérature et la musique des étudiants des villes membres du monde entier, sur la base d'un thème choisi.

‍

J-1 High School Homestay (séjour en famille d'accueil)

Offre aux villes membres la possibilité d'accueillir des lycéens de leurs villes jumelles pour un programme d'échange d'un semestre ou d'une année.

‍

Sommet sur le leadership des jeunes

Engage les jeunes leaders (âgés de 14 à 18 ans) dans les affaires internationales par le biais de simulations et de projets de service lors de la conférence annuelle.

‍