Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Vitrine des jeunes artistes et auteurs
Présente l'art, la photographie, la poésie, la littérature et la musique des étudiants des villes membres du monde entier, sur la base d'un thème choisi.
J-1 High School Homestay (séjour en famille d'accueil)
Offre aux villes membres la possibilité d'accueillir des lycéens de leurs villes jumelles pour un programme d'échange d'un semestre ou d'une année.
Sommet sur le leadership des jeunes
Engage les jeunes leaders (âgés de 14 à 18 ans) dans les affaires internationales par le biais de simulations et de projets de service lors de la conférence annuelle.
À propos
Comité d'affiliation des villes sœurs
Fondée en
1964
EIN
956134130
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
705 W AVENIDA DE LA MERCED MONTEBELLO, California 90640-2628 États-Unis
Site web
www.montebelloca.gov
Téléphone
(323)-887-1200
Adresse électronique
À propos
Le comité d'affiliation de la ville jumelle de Montebello entretient des liens avec Ashiya, au Japon, par le biais d'un programme d'échange d'étudiants mis en place en 1964. Ce programme favorise la compréhension culturelle en permettant aux étudiants de vivre dans des familles d'accueil et de faire l'expérience directe de la culture de l'autre.
La mission
L'association collecte des fonds pour aider à défrayer le coût de l'envoi d'étudiants de Montebello au Japon.
