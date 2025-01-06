Sisloff International Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
The Eco-Marketing Project
Provides resources and education to marketers to help them make more environmentally conscious decisions and promote sustainability.
À propos
Fondée en
2024
EIN
990724920
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
3841 MONTY DR NEW ALBANY, Indiana 47150-2019 United States
Site web
sisloff-intl.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Sisloff International Foundation supports sustainability education for underprivileged youth. They support enterprise growth and community education to create a more sustainable environment. They also created The Eco-Marketing Project to empower marketers to be more green.
La mission
Sisloff International supports enterprise growth and community education to create a more sustainable environment. The Sisloff International Foundation supports sustainability education for underprivileged children in Indonesia and Kenya.
