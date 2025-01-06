Siskiyou Credit Union
Siskiyou Credit Union
Siskiyou Credit Union
Siskiyou Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien communautaire
Partnerships with local organizations to provide valuable programs and services to Siskiyou County residents.
Financial Literacy with Zogo
A financial literacy app that pays users to complete short lessons in personal finance.
À propos
Siskiyou Credit Union
Fondée en
1961
EIN
941588778
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1420 FAIRLANE RD YREKA, California 96097-9549 United States
Site web
www.siskiyoucu.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Siskiyou Credit Union, est. 1962, was founded by Betty Pitman and Ken Bley to provide county employees a secure place for their earnings. Originally serving only county employees, it expanded to serve the entire community in 2001. Today, with over 10,000 members, it offers a range of financial products with high interest, low fees, and member-focused service.
La mission
Siskiyou Credit Union serves the Yreka community by offering accessible financial services, helping members achieve their personal and financial goals with care and trust.
