Single Room Occupancy Housing

Programmes et services
Programme de mentorat
Emergency Shelter Programs
Provides short-term emergency housing for individuals experiencing homelessness.
Housing for Health Interim Program
Offers temporary housing solutions through the Housing for Health initiative.
Veterans Transitional Program
Transitional housing program specifically for veterans experiencing homelessness.
General Supportive Services
Provides ongoing support services to individuals in permanent housing.
Fondée en
1984
EIN
953909215
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire > Développement économique > Initiatives en matière de logement abordable
Adresse
1055 W 7TH STREET SUITE LOS ANGELES, California 90017-2577 United States
Site web
srohousing.org
Téléphone
(213)-229-9640
Adresse électronique
À propos
SRO Housing Corp, founded in 1984, builds vibrant communities for LA's homeless & low-income. They offer emergency, transitional, & permanent housing, fostering social inclusion, dignity, & well-being, helping individuals achieve stability & success. SRO revitalizes communities through housing & support.
La mission
SRO Housing Corporation pursues community revitalization by providing clean, safe, affordable housing, managing public spaces, and administering supportive services.
