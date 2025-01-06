Sinai Temple
Sinai Temple
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Centre pour adolescents
Prepares teens to be Jewish leaders with social programs, skill-building, advocacy, and community involvement.
Beit Bracha
A religious school program designed to meet the needs of students with special needs or learning differences.
École religieuse
Provides a curriculum including Hebrew, prayer service elements, Jewish history, and holidays for students in Kindergarten through 7th grade.
À propos
Sinai Temple
Fondée en
1961
EIN
952103898
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations juives
Adresse
10400 WILSHIRE BLVD LOS ANGELES, California 90024-4602 United States
Site web
www.sinaitemple.org
Téléphone
(310)-474-1518
Adresse électronique
-
À propos
Sinai Temple, founded in 1961, is a welcoming Jewish community in West Los Angeles. It is devoted to Jewish learning and provides support for Israel and the Jewish people. They offer diverse programs for all ages.
La mission
Sinai Temple is dedicated to providing a welcoming and caring community for its members, devoted to Jewish learning and support for Israel and the Jewish people, and committed to improving ourselves and the world through a growing relationship with God from generation to generation.
