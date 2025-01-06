Sierra Foothills Residential Care
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Residential Care & Independent Living Skills
Provides group living for adults with developmental disabilities, focusing on independence, health, and community integration.
À propos
Sierra Foothills Residential Care
Fondée en
1982
EIN
942816347
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains - Services de soins - Accueil familial et protection de l'enfance
Adresse
20470 BAY MEADOWS DR SONORA, California 95370-9442 United States
Site web
sfrcsonora.com
Téléphone
(209)-533-3708
Adresse électronique
À propos
Sierra Foothills Residential Care, founded in 1982, provides quality group living for adults with developmental disabilities. They aim to teach independent living skills in a supportive residential environment, promoting a fulfilling life for their residents.
La mission
Sierra Foothills Residential Care provides quality group living for adults with developmental disabilities, striving for excellence through open communication, integrity, respect, teamwork, and understanding.
