Sierra Foothills Residential Care, founded in 1982, provides quality group living for adults with developmental disabilities. They aim to teach independent living skills in a supportive residential environment, promoting a fulfilling life for their residents.

Sierra Foothills Residential Care provides quality group living for adults with developmental disabilities, striving for excellence through open communication, integrity, respect, teamwork, and understanding.