Programmes et services
Programme de mentorat
Siddha Yoga Shaktipat Intensives
Intensive programs focused on spiritual awakening through the awakening of Kundalini energy.
Siddha Yoga Retreats
Immersive retreats for deepening one's Siddha Yoga practice and experience.
Global Audio Satsangs
Worldwide gatherings connecting participants through shared music, teachings, and meditation.
Siddha Yoga Courses
Structured learning experiences designed to provide systematic knowledge and practice of Siddha Yoga principles.
À propos
Siddha Yoga Dham Affiliate Of Ann Arbor
Fondée en
1996
EIN
943254268
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
2000 POWELL ST STE 1605 EMERYVILLE, California 94608-1861 United States
Site web
siddhayogaannarbor.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
SIDDHA YOGA DHAM AFFILIATE OF ANN ARBOR, founded in 1996, aims to disseminate Siddha Yoga philosophy and culture. It is affiliated with the SYDA Foundation, a not-for-profit organization founded in 1974 to protect and preserve the Siddha Yoga path.
La mission
SIDDHA YOGA DHAM AFFILIATE OF ANN ARBOR fosters spiritual exploration and community connection in Emeryville, California, inviting individuals to deepen their practice and well-being.
