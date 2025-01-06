Siblings For A Cause
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
English Language Education
Offers spoken and instructional English classes, both in-person and remotely, to empower individuals.
Skills Development Training
Provides training programs focused on developing skills to help individuals reach their full potential.
Fondée en
2023
EIN
922046213
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
13042 ESSEX LN CERRITOS, California 90703-6142 United States
Site web
sbfac.org
Téléphone
(562)-712-9232
Adresse électronique
La mission
SbFAC is dedicated to bridging the skills gap and empowering individuals to achieve their full potential.
