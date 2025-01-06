Église baptiste de Shiloh
Église baptiste de Shiloh
Église baptiste de Shiloh
Église baptiste de Shiloh
Église baptiste de Shiloh
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Ministère de l'enfance et de la jeunesse
Offre des programmes et des activités axés sur le développement spirituel des enfants et des jeunes.
Ministère de l'éducation chrétienne
Offre des programmes éducatifs pour approfondir la compréhension de la foi et des principes chrétiens.
Ministère de l'action sociale
Participe à des activités visant à servir et à soutenir la communauté locale.
Ministère des finances et de l'économie
Permet aux membres de gérer leurs finances selon des principes chrétiens.
À propos
Église baptiste de Shiloh
Fondée en
1971
EIN
941672896
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
3565 9TH AVE SACRAMENTO, California 95817-3530 États-Unis
Site web
www.shilohbaptistchurch-sacramento.org
Téléphone
(916)-664-3850
Adresse électronique
-
À propos
L'église baptiste Shiloh, fondée en 1856 à Sacramento (Californie), a débuté sous le nom de Siloam Baptist Church. Elle a été fondée par le révérend Charles Satchel. Il s'agit d'une église baptiste afro-américaine historique, présente depuis longtemps dans la communauté.
La mission
Shiloh Baptist Church Inc rassemble les gens à Sacramento, en Californie, en encourageant la foi et la connexion à leur emplacement de la 9e avenue. Visitez le site www.shilohbaptistchurch-sacramento.org pour en savoir plus.
