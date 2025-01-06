Église baptiste de Shiloh

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Ministère de l'enfance et de la jeunesse

Offre des programmes et des activités axés sur le développement spirituel des enfants et des jeunes.

Ministère de l'éducation chrétienne

Offre des programmes éducatifs pour approfondir la compréhension de la foi et des principes chrétiens.

Ministère de l'action sociale

Participe à des activités visant à servir et à soutenir la communauté locale.

Ministère des finances et de l'économie

Permet aux membres de gérer leurs finances selon des principes chrétiens.

