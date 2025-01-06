Église luthérienne Shepherd Of The Valley
Faire un don
Église luthérienne Shepherd Of The Valley
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Église luthérienne Shepherd Of The Valley
Acheter pour soutenir
Église luthérienne Shepherd Of The Valley
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Église luthérienne Shepherd Of The Valley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de culte
In-person and livestream worship services with organ/piano-led and band-led options.
Ministères des adultes
Programs and services for adults.
Kids & Youth Programs
Programs and services for children and teenagers.
Care Ministries
Care and support services for those in need.
À propos
Église luthérienne Shepherd Of The Valley
Fondée en
1941
EIN
953150621
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 406 SAN LUIS REY, California 92068-0406 United States
Site web
www.svlchurch.org
Téléphone
(760)-433-9250
Adresse électronique
À propos
La mission
Shepherd of the Valley Lutheran Church brings people together in San Luis Rey, California, to share faith, fellowship, and a welcoming sense of community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :