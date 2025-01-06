Shawnigan Lake School Foundation
Faire un don
Shawnigan Lake School Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Shawnigan Lake School Foundation
Acheter pour soutenir
Shawnigan Lake School Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Shawnigan Lake School Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Provides financial support to promising students based on financial need.
Annual Giving
Supports annual operations through donations from the community.
Projets d'investissement
Funds construction and renovation of school facilities.
Endowment Growth
Increases the school's long-term financial stability.
À propos
Shawnigan Lake School Foundation
Fondée en
2000
EIN
980224048
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
SHAWNIGAN LAKE BC V0R 2W1 CANADA, Invalid ZIP code 00000-0000 United States
Site web
www.shawnigan.ca
Téléphone
(125)-074-35516
Adresse électronique
-
À propos
Shawnigan Lake School Foundation, founded in 2000, supports Shawnigan Lake School's mission to lead young people in the pursuit of personal excellence through a well-rounded education. The Foundation promotes education by granting funds.
La mission
The foundation promotes education through grants to educational organizations recognized under Sec. 501(c)(3).
Recherche d'autres organisations en
Code postal non valide, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :