Shasta Womens Refuge
Faire un don
Shasta Womens Refuge
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Shasta Womens Refuge
Acheter pour soutenir
Shasta Womens Refuge
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Shasta Womens Refuge
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
In-Person Crisis Intervention
Provides immediate, face-to-face support during a crisis.
Crisis Hotline
Offers 24/7 confidential support and resources via phone.
Sexual Assault Response Team (SART)
Provides coordinated medical, advocacy, and law enforcement response for sexual assault survivors.
Restraining Order Assistance
Helps individuals navigate the process of obtaining a restraining order.
À propos
Shasta Womens Refuge
Fondée en
1983
EIN
942663045
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour femmes
Adresse
PO BOX 991060 REDDING, California 96099-1060 United States
Site web
www.ospshasta.org
Téléphone
(530)-244-0117
Adresse électronique
-
À propos
One SAFE Place, formerly Shasta Women's Refuge, serves Shasta County by providing services, resources, crisis intervention, and community education. They offer legal services, safety, and emotional support to adults, children, and seniors affected by domestic violence and sexual assault. Services include a 24-hour crisis line, emergency shelter, and legal advocacy.
La mission
One Safe Place strives to end the cycle of violence and trauma through crisis intervention and community education.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :