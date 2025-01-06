Shasta Womens Refuge

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

One SAFE Place, formerly Shasta Women's Refuge, serves Shasta County by providing services, resources, crisis intervention, and community education. They offer legal services, safety, and emotional support to adults, children, and seniors affected by domestic violence and sexual assault. Services include a 24-hour crisis line, emergency shelter, and legal advocacy.

La mission

One Safe Place strives to end the cycle of violence and trauma through crisis intervention and community education.