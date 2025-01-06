alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries

 - 
Apporter un soutien indéfectible aux personnes confrontées à des difficultés.
Événements de 

Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries

100% de vos achats soutiennent 
Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Soutien aux personnes en deuil

Offre un soutien en ligne et en personne aux personnes en situation de deuil.

Entretien de la maison

Assurer l'entretien simple de la maison, comme couper l'herbe, changer les ampoules et les filtres.

Aide financière

Offrir une aide financière au cas par cas pour payer les factures, les courses, l'essence et d'autres nécessités.

Orientations

Orienter les personnes vers les services et les ressources dont elles ont besoin.

À propos

Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries

Fondée en

2023

EIN

923378296

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Établissements d'enseignement religieux

Adresse

941 LANGFORD RD BLYTHEWOOD, Caroline du Sud 29016-9146 États-Unis

Site web

sharingoursoulswithkare.org

Téléphone

(803)-373-2336

Adresse électronique

[email protected]

Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries
À propos

Sharing Our Souls (SOS) with KARE Ministries, fondé en 2021 par le ministre Charles et l'aumônier Isis Jenkins, est une organisation centrée sur le Christ qui aide les personnes en situation de perte. Ils ont commencé comme un ministère de soutien au deuil et offrent un soutien en ligne et en personne, une aide individuelle pour les enfants/adolescents, et un camp de deuil annuel pour les 6-18 ans.

La mission

Sharing Our Souls (S.O.S.) avec KARE Ministries apporte un soutien inébranlable et de la compassion aux personnes confrontées à des défis qui bouleversent leur vie, en leur offrant une bouée de sauvetage, de l'espoir et une assistance pratique.

