Partager nos âmes Sos avec Kare Ministries

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux personnes en deuil
Offre un soutien en ligne et en personne aux personnes en situation de deuil.
Entretien de la maison
Assurer l'entretien simple de la maison, comme couper l'herbe, changer les ampoules et les filtres.
Aide financière
Offrir une aide financière au cas par cas pour payer les factures, les courses, l'essence et d'autres nécessités.
Orientations
Orienter les personnes vers les services et les ressources dont elles ont besoin.
À propos
Fondée en
2023
EIN
923378296
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
941 LANGFORD RD BLYTHEWOOD, Caroline du Sud 29016-9146 États-Unis
Site web
sharingoursoulswithkare.org
Téléphone
(803)-373-2336
Adresse électronique
À propos
Sharing Our Souls (SOS) with KARE Ministries, fondé en 2021 par le ministre Charles et l'aumônier Isis Jenkins, est une organisation centrée sur le Christ qui aide les personnes en situation de perte. Ils ont commencé comme un ministère de soutien au deuil et offrent un soutien en ligne et en personne, une aide individuelle pour les enfants/adolescents, et un camp de deuil annuel pour les 6-18 ans.
La mission
Sharing Our Souls (S.O.S.) avec KARE Ministries apporte un soutien inébranlable et de la compassion aux personnes confrontées à des défis qui bouleversent leur vie, en leur offrant une bouée de sauvetage, de l'espoir et une assistance pratique.
Caroline du Sud, États-Unis
