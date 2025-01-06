Shapoval Ministries International
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Global Gospel Outreach
Sharing the Gospel of the Kingdom of God internationally through conferences, crusades, church planting, and missionary work in over 30 countries.
À propos
Shapoval Ministries International
Fondée en
2023
EIN
922009191
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
9719 LINCOLN VILLAGE DR STE 600 SACRAMENTO, California 95827-3330 United States
Site web
shapovalministries.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
SHAPOVAL MINISTRIES INTERNATIONAL, founded in 2023, aims to impact the world for Christ through active discipleship by providing instructional materials. They focus on sharing the Gospel and equipping believers through seminars and crusades.
La mission
Shapoval Ministries International aims to impact and influence the world for Christ through active discipleship by providing instructional materials both digitally as well as in person to believers all around the world.
