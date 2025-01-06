Shanti Project
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
HIV Programs
Providing compassionate support and resources for underserved individuals in San Francisco living with HIV and/or HCV, promoting health and well-being.
Cancer Program
Empowering cancer patients by removing linguistic, social, and financial barriers, ensuring access to treatment and a smooth transition to survivorship.
LGBTQ+ Aging & Abilities Support Network (LAASN)
Counteracting isolation and addressing emotional, behavioral, and health challenges for LGBTQ+ older adults and adults with disabilities.
Pets Are Wonderful Support (PAWS) Program
Keeping people and their pets together by providing free pet food, supplies, and veterinary care for older adults and individuals with disabilities or illness.
La mission
Shanti Project provides compassionate care, community, and connection to San Franciscans in great need of support, enhancing their health and well-being and improving their quality of life.
