À propos

San Francisco Shakespeare Festival, founded in 1983, makes Shakespeare accessible to all through free plays in parks, reaching diverse audiences. Their mission is to make the words and themes of Shakespeare available to everyone, regardless of age, ethnicity, financial status, or level of education. They also offer educational programs like camps and workshops.

La mission

SHAKESPEARE-SAN FRANCISCO shares the works of Shakespeare with the San Francisco community, fostering a love of classic theater and enriching local cultural life.