L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Shakespeare's Heartbeat
Engages students on the autism spectrum using the rhythm and physicality of Shakespeare's words.
Shakespeare Camps
Day camps and after-school programs for children of all experience levels, ages 7 to 18.
Residencies, Playshops, and Shakespeare on Tour
Brings Shakespeare performances and interactive workshops to schools and communities.
Classes and Playshops
Offers interactive instruction in subjects like history, voice, movement, clowning, and stage combat.
À propos
Shakespeare-San Francisco
Fondée en
1994
EIN
942867269
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PO BOX 460937 SAN FRANCISCO, California 94146-0937 United States
Site web
sfshakes.org
Téléphone
(415)-558-0888
Adresse électronique
À propos
San Francisco Shakespeare Festival, founded in 1983, makes Shakespeare accessible to all through free plays in parks, reaching diverse audiences. Their mission is to make the words and themes of Shakespeare available to everyone, regardless of age, ethnicity, financial status, or level of education. They also offer educational programs like camps and workshops.
La mission
SHAKESPEARE-SAN FRANCISCO shares the works of Shakespeare with the San Francisco community, fostering a love of classic theater and enriching local cultural life.
