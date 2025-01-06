Shakespeare By The Sea
Shakespeare By The Sea
Shakespeare By The Sea
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Summer Shakespeare Festival
A free repertory Shakespeare Festival touring throughout LA and Orange Counties.
Shaking it up with Shakespeare
A touring educational program for youth ages 12-18 presented in LA and Orange County schools.
Little Dish Theatre
A 65-seat Equity Waiver theatre in the San Pedro Arts District providing year-round theatrical experiences.
À propos
Shakespeare By The Sea
Fondée en
2000
EIN
954785457
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels > Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
514 N PROSPECT AVE STE L1 REDONDO BEACH, California 90277-3039 United States
Site web
shakespearebythesea.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Shakespeare by the Sea, launched in 1998, provides free summer repertory performances throughout Los Angeles and Orange Counties. It also runs Little Fish Theatre, offering year-round theatrical experiences. Their mission is to make theatre accessible to all, enrich lives, ignite imagination, and encourage artistic expression within diverse communities.
La mission
They create theatrical experiences for audiences in culturally diverse communities. They provide theatre presentations that incorporate community values and ideas into a timeless and dynamic theatrical experience.
