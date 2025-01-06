Shafter Historical Society
Shafter Historical Society
Shafter Depot Museum
Provides exhibits, historical lectures, publications, and a quarterly newsletter to promote local history. The museum includes the Harlin P. Wilson Agricultural Museum.
À propos
Shafter Historical Society
Fondée en
1981
EIN
953445097
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.2.2. Sociétés de préservation historique
Adresse
PO BOX 1088 SHAFTER, California 93263-1088 United States
Site web
shafterdepotmuseum.org
Téléphone
(661)-746-15576617464423
Adresse électronique
À propos
The Shafter Historical Society operates the Shafter Depot Museum, which includes the Harlin P. Wilson Agricultural Museum. They provide exhibits, historical lectures, and publications of local history to promote interest in history and preserve local historical data and artifacts.
La mission
The Shafter Historical Society aims to promote interest in the historical background of the Shafter community and the northwest Kern County area through collection.
