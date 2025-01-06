Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Shafter Historical Society operates the Shafter Depot Museum, which includes the Harlin P. Wilson Agricultural Museum. They provide exhibits, historical lectures, and publications of local history to promote interest in history and preserve local historical data and artifacts.

La mission

The Shafter Historical Society aims to promote interest in the historical background of the Shafter community and the northwest Kern County area through collection.