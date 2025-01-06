Seton Catholic School Scholarship Granting Organization
Seton Catholic School Scholarship Granting Organization
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Provides scholarships to Seton students, enabling access to a Catholic, faith-based education and fostering spiritual and academic growth.
À propos
Seton Catholic School Scholarship Granting Organization
Fondée en
1946
EIN
922947353
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
6923 STOW RD HUDSON, Ohio 44236-3240 United States
Site web
www.setoncatholicschool.org
Téléphone
(330)-342-4200
Adresse électronique
À propos
The Seton Catholic School Scholarship Granting Organization provides scholarships to Seton students, giving them access to a Catholic, faith-based education. This fosters spiritual development, academic excellence, responsibility, and service to others. Donations support the school's mission and may qualify for tax credits.
La mission
Donations provide scholarships to Seton students, giving them access to our educational programs.
