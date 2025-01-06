Servient Angels
Faire un don
Servient Angels
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Servient Angels
Acheter pour soutenir
Servient Angels
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Servient Angels
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Senior Housing Development
Planning and development of affordable senior micro dwelling housing which accepts housing choice vouchers, preventing senior homelessness.
Assistance en matière d'impôts fonciers
Reinvesting 60% of funds into a trust that pays property back taxes for seniors facing tax sale foreclosure of their homes.
À propos
Servient Angels
Fondée en
2024
EIN
990386589
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
5900 BALCONES DRIVE 16099 AUSTIN, Texas 78731-4257 United States
Site web
miskim.com
Téléphone
18339
Adresse électronique
À propos
Servient Angels, founded in 2024, focuses on assisting individuals and businesses in recovering lost assets. The organization aims to help others regain generational wealth and become self-sufficient, with a focus on developing affordable senior housing and preventing senior homelessness through property tax assistance and housing choice vouchers.
La mission
SERVIENT ANGELS is dedicated to uplifting the Austin community, offering compassionate support to those in need from their Balcones Drive location.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :