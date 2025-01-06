Service League Of San Mateo County
Service League Of San Mateo County
Service League Of San Mateo County
Service League Of San Mateo County
Service League Of San Mateo County
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentoring program is designed to help teenagers find the career path that suits them best.
In-Custody Programs
Provides education, rehabilitation, and stress reduction programs at all adult correctional facilities within San Mateo County.
Services religieux
Offers spiritual and religious services to inmates.
Post-Release Services
Offers support services to individuals released from San Mateo County jails within 48 hours of release, including bus tokens, motel vouchers, food, hygiene kits, and community resource information.
Hope House Residential Treatment
Provides high-intensity residential treatment for adult women dealing with substance use disorder.
À propos
Service League Of San Mateo County
Fondée en
1972
EIN
941661885
IRS Type 501(c)(3)
501(c)(3)
Catégorie/Type
3.2. Services de soins
Adresse
727 MIDDLEFIELD RD REDWOOD CITY, California 94063-1626 United States
Site web
serviceleague.org
Téléphone
(650)-364-4664
Adresse électronique
À propos
The Service League of San Mateo County, founded in 1961, supports at-risk residents, particularly current and former jail inmates and their families. Their mission is protecting the community by rebuilding lives, offering programs like Hope House for substance abuse treatment and transitional housing, release and re-entry services, and in-custody support. They aim to help individuals successfully re-enter the community as contributing citizens.
La mission
Service League of San Mateo County offers vital support and services to people in Redwood City and surrounding areas, fostering a stronger, more caring community.
