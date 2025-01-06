Sert Ministry
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Missing Persons Search & Rescue
Providing 24/7 search and rescue services for missing persons, both juveniles and adults.
Human Trafficking Intervention
Rescuing individuals involved in human trafficking by partnering with law enforcement and other agencies.
À propos
Fondée en
1991
EIN
923916064
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
208 N CHURCH ST GOLIAD, Texas 77963-3980 United States
Site web
sertministry.com
Téléphone
(956)-367-5983
Adresse électronique
À propos
SERT Ministry, founded in 1991, empowers spiritual growth and rescues those in human trafficking situations. They partner with law enforcement and agencies to restore individuals and families, offering hope and transformation.
La mission
SERT MINISTRY serves the Goliad community from its North Church Street location, working to make a positive impact in the lives of local residents.
