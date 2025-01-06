Serenity Lane Health Services
Serenity Lane Health Services
Serenity Lane Health Services
Serenity Lane Health Services
Serenity Lane Health Services
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Inpatient Treatment
Provides comprehensive care including clinical assessments, detox, medically-assisted treatment, and family support.
Traitement ambulatoire
Offers flexible therapy, individual counseling, and education about addiction, meeting multiple times per week.
Medically Supported Detox
Offers a safe and supervised withdrawal process, managed by medical professionals to minimize discomfort and risk.
Fondée en
1990
EIN
943113708
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être > Programmes de traitement > Traitement de la toxicomanie
Adresse
PO BOX 8549 COBURG, Oregon 97408-1313 United States
Site web
serenitylane.org
Téléphone
(800)-543-9905
Adresse électronique
La mission
Serenity Lane is a non-profit substance use disorder treatment facility serving Oregon with detox, residential, outpatient, and medication-assisted treatment. They enable individuals and families to achieve lifelong recovery.
