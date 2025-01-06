Serendipity Hope Foundation
Serendipity Hope Foundation
Serendipity Hope Foundation
Serendipity Hope Foundation
Serendipity Hope Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Knowledge and Education
Provides knowledge and education resources to the community.
Benefit / Fundraiser Planning & Coordination
Offers planning and coordination services for benefits and fundraisers.
Serendipity Hope Foundation
Fondée en
2023
EIN
923277935
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1330 PINE ST ONALASKA, Wisconsin 54650-2009 United States
Site web
www.serendipityhope.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Serendipity Hope Foundation, founded in 2023 in Onalaska, WI, supports the community by providing resources to those suffering tragedy and loss. They offer donations and event planning services, specifically for benefits and fundraisers. Their vision is to offer economic support to those who need it most.
La mission
Serendipity Hope Foundation is committed to supporting those in our community who are suffering tragedy and loss by providing donations, event planning services, and fundraiser organization.
