Self Insurance Institute Of America (Institut d'auto-assurance d'Amérique)
Self Insurance Institute Of America (Institut d'auto-assurance d'Amérique)
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Série de webinaires pour les futurs dirigeants
Série de webinaires destinés aux jeunes membres qui découvrent le secteur de l'auto-assurance, couvrant les concepts de base et les principes fondamentaux.
Conférence nationale de la SIIA
Conférence annuelle visant à façonner l'avenir du marché de l'auto-assurance, en abordant les sujets d'actualité du secteur.
Conférence internationale de la SIIA
Conférence (détails non trouvés).
À propos
Fondée en
1983
EIN
953619991
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
883 NE MAIN STREET 2ND FLOOR SIMPSONVILLE, Caroline du Sud 29681-0000 États-Unis
Site web
www.siia.org
Téléphone
(800)-851-7789
Adresse électronique
À propos
Le Self-Insurance Institute of America (SIIA), fondé en 1983, est une association composée de membres. SIIA a pour objectif de protéger et de promouvoir les intérêts des entreprises impliquées dans l'industrie de l'auto-assurance/captive. Le SIIA offre des services de défense, de leadership et de réseautage professionnel.
La mission
La SIIA a pour objectif de protéger et de promouvoir les intérêts des entreprises impliquées dans le secteur de l'auto-assurance/captive par le biais d'actions de plaidoyer et de ressources.
