Self Insurance Institute Of America (Institut d'auto-assurance d'Amérique)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Série de webinaires pour les futurs dirigeants

Série de webinaires destinés aux jeunes membres qui découvrent le secteur de l'auto-assurance, couvrant les concepts de base et les principes fondamentaux.

Conférence nationale de la SIIA

Conférence annuelle visant à façonner l'avenir du marché de l'auto-assurance, en abordant les sujets d'actualité du secteur.

Conférence internationale de la SIIA

Conférence (détails non trouvés).

