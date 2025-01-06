Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

SELCO Community Credit Union, founded in 1936 by educators, is dedicated to providing financial resources to its members. Originally serving school employees of Lane County, Oregon, it now serves over 150,000 members as one of Oregon's largest credit unions. SELCO is committed to cooperative values and community giving.

La mission

SELCO Community Credit Union supports Springfield by providing accessible financial services, helping members achieve their goals and build a secure future together.