Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Creative Educator Grants
Funds creative classroom projects for K-12 educators in 27 Oregon counties. Grants up to $2,500.
Réaménagement des salles de classe
Revamps learning spaces for K-12 educators across Oregon, funding up to $15,000 per project.
SELCO Scholarships
Offers scholarships to students pursuing educational goals, including vocational and non-traditional students. Includes a $7,500 scholarship in honor of Richard Metzler.
Fondée en
1944
EIN
930163693
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 7487 SPRINGFIELD, Oregon 97475-0487 United States
Site web
www.selco.org
Téléphone
(800)-445-4483
Adresse électronique
SELCO Community Credit Union, founded in 1936 by educators, is dedicated to providing financial resources to its members. Originally serving school employees of Lane County, Oregon, it now serves over 150,000 members as one of Oregon's largest credit unions. SELCO is committed to cooperative values and community giving.
La mission
SELCO Community Credit Union supports Springfield by providing accessible financial services, helping members achieve their goals and build a secure future together.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
