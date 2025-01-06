Seeds Of Health
Seeds Of Health
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
WIC Program
Provides services to Women, Infants, and Children.
Seeds of Health Elementary
Offers well-rounded instruction in reading, math, language arts, science, social studies, physical education and art for grades K-8.
Tenor High School
A high school program under Seeds of Health.
Veritas High School
A high school program under Seeds of Health.
1984
930843605
501(c)(3)
L'éducation
1445 S 32ND ST MILWAUKEE, Wisconsin 53215-1903 United States
www.seedsofhealth.org
(414)-672-3430
Seeds of Health, Inc., established in 1984 in Milwaukee, WI, operates the first K4-12 charter school district in the state. It includes multiple schools and a Women, Infant, and Children (WIC) clinic, aiming to meet the unique needs of urban children through small schools in a caring environment.
La mission
The mission of Seeds of Health K-12 schools is to meet the unique needs of urban children through small schools in a caring, personal environment.
