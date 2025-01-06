Association de l'industrie de la sécurité
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'apprentissage pour les techniciens en systèmes de sécurité
Un programme de 12 mois qui développe les compétences en matière de réseaux, de technologies de l'information et de cybersécurité chez les installateurs de systèmes par le biais de l'apprentissage sur le lieu de travail et du mentorat.
Certification en cybersécurité de l'industrie de la sécurité (SICC)
Un programme de certification en cybersécurité pour les professionnels de la sécurité.
Certification de gestionnaire de projet de sécurité certifié (CSPM®)
Un programme de certification pour les gestionnaires de projets de sécurité.
Cours eLearning SIAcademy
Cours d'apprentissage en ligne sur des sujets essentiels de l'industrie de la sécurité.
Fondée en
1973
EIN
952636066
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement économique
Adresse
8455 COLESVILLE ROAD SILVER SPRING, Maryland 20910-7600 États-Unis
Site web
www.securityindustry.org
Téléphone
(301)-804-4700
Adresse électronique
À propos
Fondée en 1973, la Security Industry Association (SIA) est la principale association professionnelle des fournisseurs de solutions de sécurité au niveau mondial. La SIA milite pour des politiques favorables à l'industrie, réalise des études de marché, crée des normes industrielles ouvertes, fait progresser le professionnalisme par l'éducation et la formation, et favorise les opportunités de marché mondial pour ses membres.
La mission
La mission de la SIA est d'être un catalyseur de la croissance au sein de l'industrie mondiale de la sécurité grâce à sa perspicacité, son influence et ses informations.
