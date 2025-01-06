Association de l'industrie de la sécurité

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme d'apprentissage pour les techniciens en systèmes de sécurité

Un programme de 12 mois qui développe les compétences en matière de réseaux, de technologies de l'information et de cybersécurité chez les installateurs de systèmes par le biais de l'apprentissage sur le lieu de travail et du mentorat.

‍

Certification en cybersécurité de l'industrie de la sécurité (SICC)

Un programme de certification en cybersécurité pour les professionnels de la sécurité.

‍

Certification de gestionnaire de projet de sécurité certifié (CSPM®)

Un programme de certification pour les gestionnaires de projets de sécurité.

‍

Cours eLearning SIAcademy

Cours d'apprentissage en ligne sur des sujets essentiels de l'industrie de la sécurité.

‍