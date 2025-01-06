Secretary Of The Air Force Special Projects Heritage Fund
Secretary Of The Air Force Special Projects Heritage Fund
Secretary Of The Air Force Special Projects Heritage Fund
Secretary Of The Air Force Special Projects Heritage Fund
Secretary Of The Air Force Special Projects Heritage Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
History Preservation Program
Preserves the history of the Secretary of the Air Force Special Projects (SAFSP), its programs, and contributors to space-based reconnaissance, focusing on unclassified programs CORONA, GAMBIT, and HEXAGON.
Secretary Of The Air Force Special Projects Heritage Fund
2023
934778430
501(c)(3)
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
84 W YALE LOOP IRVINE, California 92604-3677 United States
safspheritage.com
-
-
The Secretary of the Air Force Special Projects Heritage Fund, founded in 2023, is dedicated to educating the public about the history and legacy of the Secretary of the Air Force Office of Special Projects (SAFSP). They aim to preserve military history and are planning to create a virtual museum.
The organization's mission is to educate the public about the history and legacy of the Secretary of the Air Force Office of Special Projects (SAFSP).
{Similaire 1}
