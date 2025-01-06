Second Chance Defense
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fixing a Broken Judicial System
Dedicated to fixing the judicial system and leading the way into “smart on crime” strategies.
Rescuing the Wrongfully Convicted
Committed to freeing individuals who have been unjustly convicted.
Fondée en
2024
EIN
934684808
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des droits civils
Adresse
522 S HUNT CLUB BLVD 209 APOPKA, Florida 32703-4960 United States
Site web
secondchancedefense.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
Second Chance Defense Inc., founded in 2024, aims to fix the broken judicial system, rescue the wrongfully convicted, and lead the way into “smart on crime.”
La mission
At Second Chance Defense our mission is to fix a broken judicial system, rescue the wrongfully convicted and to lead the way into “smart on crime”.
