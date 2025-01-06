Scripps Ranch Old Pros Foundation
Scripps Ranch Old Pros Foundation
Scripps Ranch Old Pros Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études universitaires
Providing college scholarships to graduating high school seniors in Scripps Ranch based on athletic participation and academic merit.
Soutien aux sports de la jeunesse
Raising funds to support local youth and high school sports programs in Scripps Ranch.
Événements communautaires
Hosting community events like bike rides and runs to promote community involvement and sportsmanship.
À propos
Scripps Ranch Old Pros Foundation
Fondée en
2024
EIN
990499594
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
9984 SCRIPPS RANCH BLVD 219 SAN DIEGO, California 92131-1825 United States
Site web
sropfoundation.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Founded in 2024, the Scripps Ranch Old Pros Foundation advances Scripps Ranch youth academics and athletics by providing college scholarships to graduating seniors. They support local youth programs and aim to create opportunities within the community.
La mission
The Scripps Ranch Old Pros Foundation advances Scripps Ranch community academics and athletics by providing college scholarships to graduating seniors and supporting local youth.
