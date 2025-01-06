Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Founded in 2024, the Scripps Ranch Old Pros Foundation advances Scripps Ranch youth academics and athletics by providing college scholarships to graduating seniors. They support local youth programs and aim to create opportunities within the community.

La mission

The Scripps Ranch Old Pros Foundation advances Scripps Ranch community academics and athletics by providing college scholarships to graduating seniors and supporting local youth.