Scio Mutual Telephone Association
Scio Mutual Telephone Association
Scio Mutual Telephone Association
Programmes et services
Internet Packages
Reliable internet services with various packages to suit different needs.
Secure Router Maintenance WiFi
Protect your connected devices with advanced security features and whole-home coverage.
Arlo Home Monitoring
Home monitoring solutions for enhanced security and peace of mind.
Voice Services
Traditional and advanced voice services with a range of calling features.
Scio Mutual Telephone Association
Fondée en
1943
EIN
930275980
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 1100 SCIO, Oregon 97374-1100 United States
Site web
www.smta.coop
Téléphone
(503)-394-3366
Adresse électronique
Scio Mutual Telephone Association, founded in 1943, provides telecommunications services to its members in the Scio and Crabtree areas. Originally established in 1904, it offers internet and voice services to the community.
SCIO MUTUAL TELEPHONE ASSOCIATION links the Scio community in Oregon with reliable telephone services, fostering local connections and supporting communication for all residents.
