À propos

Scio Mutual Telephone Association, founded in 1943, provides telecommunications services to its members in the Scio and Crabtree areas. Originally established in 1904, it offers internet and voice services to the community.

La mission

SCIO MUTUAL TELEPHONE ASSOCIATION links the Scio community in Oregon with reliable telephone services, fostering local connections and supporting communication for all residents.