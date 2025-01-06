Écoles du Sacré-Cœur - San Francisco
Faire un don
Écoles du Sacré-Cœur - San Francisco
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Écoles du Sacré-Cœur - San Francisco
Acheter pour soutenir
Écoles du Sacré-Cœur - San Francisco
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Écoles du Sacré-Cœur - San Francisco
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Éducation de la maternelle à la 12e année
Offre un enseignement catholique préparatoire à l'université pour les élèves de la maternelle à la terminale dans un environnement non mixte et mixte.
À propos
Écoles du Sacré-Cœur - San Francisco
Fondée en
1946
EIN
941156671
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
2222 BROADWAY ST SAN FRANCISCO, California 94115-1240 États-Unis
Site web
www.sacredsf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Convent & Stuart Hall, fondé en 1887, est une école indépendante de San Francisco, de la maternelle à la terminale, ancrée dans la tradition du Sacré-Cœur. Elle éduque l'esprit, le cœur et le corps, en inspirant une passion pour la justice et en cultivant la force de transformer. Avec 875 élèves et une histoire riche, elle prépare les jeunes à l'avenir.
La mission
Convent & Stuart Hall éduque l'esprit, le cœur et le corps, en animant un zèle pour la découverte, en inspirant une passion pour la justice et en nourrissant la force de transformer.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :