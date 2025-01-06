Écoles du Sacré-Cœur - San Francisco

À propos

Convent & Stuart Hall, fondé en 1887, est une école indépendante de San Francisco, de la maternelle à la terminale, ancrée dans la tradition du Sacré-Cœur. Elle éduque l'esprit, le cœur et le corps, en inspirant une passion pour la justice et en cultivant la force de transformer. Avec 875 élèves et une histoire riche, elle prépare les jeunes à l'avenir.

La mission

Convent & Stuart Hall éduque l'esprit, le cœur et le corps, en animant un zèle pour la découverte, en inspirant une passion pour la justice et en nourrissant la force de transformer.