Sauver des animaux en détresse Rescue

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Cliniques de stérilisation

Propose des cliniques mensuelles de stérilisation dans les régions de Los Angeles, de la vallée de San Fernando et de la vallée de San Gabriel.

‍

Réhabilitation médicale

Fournit des soins médicaux pour réhabiliter les animaux malades et blessés trouvés dans les rues et dans les refuges.

‍

Mise en réseau

Un groupe de bénévoles composé d'éleveurs, de transporteurs, d'agents de liaison et de collecteurs de fonds qui travaillent ensemble pour aider les animaux.

‍