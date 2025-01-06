Sauver des animaux en détresse Rescue
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Cliniques de stérilisation
Propose des cliniques mensuelles de stérilisation dans les régions de Los Angeles, de la vallée de San Fernando et de la vallée de San Gabriel.
Réhabilitation médicale
Fournit des soins médicaux pour réhabiliter les animaux malades et blessés trouvés dans les rues et dans les refuges.
Mise en réseau
Un groupe de bénévoles composé d'éleveurs, de transporteurs, d'agents de liaison et de collecteurs de fonds qui travaillent ensemble pour aider les animaux.
À propos
Fondée en
2023
EIN
931466479
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
1447 BEAUMONT CIR BARTLETT, Illinois 60103-2975 États-Unis
Site web
www.sainrescue.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
SAIN Rescue, fondé en 2023 à Bartlett, IL, se consacre à l'élimination des morts inutiles et des traitements inhumains des animaux. Elle propose des foyers d'accueil aimants et des soins médicaux, en partenariat avec les services de protection des animaux et les refuges locaux, afin de trouver des foyers permanents pour les animaux dans le besoin.
La mission
SAVING ANIMALS IN NEED RESCUE INC s'emploie à sauver et à soigner les animaux vulnérables de Bartlett, dans l'Illinois, en leur offrant de l'espoir et une chance d'avoir une vie meilleure.
