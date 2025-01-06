Save A Family Plan
Save A Family Plan
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Family Development
Assists families through donations to promote self-reliance.
Développement communautaire
Helps communities meet basic needs and promotes sustainability.
À propos
Save A Family Plan
Fondée en
1978
EIN
986004051
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 61057 PORT HURON, Michigan 48061-0000 United States
Site web
safp.org
Téléphone
84
Adresse électronique
-
À propos
Save A Family Plan, founded in 1965, is a Canadian charity addressing poverty in India. Their Family Development Program helps families meet basic needs and promotes self-reliance. The Community Development Program assists villages in finding solutions to poverty-related problems.
La mission
Save A Family Plan is dedicated to promoting justice by supporting the marginalized and impoverished individuals in India, irrespective of their caste, creed, gender, or political affiliations.
