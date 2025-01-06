Sarh Holdings
Faire un don
Sarh Holdings
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Sarh Holdings
Acheter pour soutenir
Sarh Holdings
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Sarh Holdings
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Santé comportementale
Provides a structured psychiatric unit for adults aged 18-64 experiencing mental illness, offering tailored therapy and medication plans.
Outpatient Therapy Services
Helps patients recover and restore function through personalized, evidence-based physical, occupational, and speech therapy.
Cardiac Care
Utilizes advanced techniques like cardiac catheterization to diagnose and treat heart disease.
À propos
Sarh Holdings
Fondée en
2023
EIN
922332099
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2299 CHAMPAGNOLLE RD EL DORADO, Arkansas 71730-4841 United States
Site web
sarhcare.org
Téléphone
(870)-863-2000
Adresse électronique
-
À propos
La mission
South Arkansas Regional Hospital, in collaboration with UAMS, is a new and local nonprofit, community-based healthcare provider.
Recherche d'autres organisations en
Arkansas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :