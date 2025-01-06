Fondation pour l'éducation de Saratoga
Fondation pour l'éducation de Saratoga
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Espace de création élémentaire
Offre des possibilités d'apprentissage pratique et de résolution créative de problèmes aux élèves de l'école primaire.
Laboratoires de sciences élémentaires
Soutien à l'enseignement des sciences dans les écoles primaires grâce à des laboratoires et des assistants spécialisés.
STEM au collège
Finance des programmes STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) pour les élèves du secondaire.
À propos
Fondation pour l'éducation de Saratoga
Fondée en
1983
EIN
942853969
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
PO BOX 2392 SARATOGA, California 95070-0000 États-Unis
Site web
www.sef-ca.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Saratoga Education Foundation (SEF), créée en 1983, soutient les quatre écoles du Saratoga Union School District. 1983, soutient les quatre écoles du Saratoga Union School District. Cette organisation à but non lucratif, gérée à 100 % par des bénévoles, améliore l'éducation en collectant des fonds pour offrir des programmes appréciés par les familles mais qui ne sont pas entièrement couverts par les fonds publics, garantissant ainsi une éducation de haute qualité et bien équilibrée à tous les élèves.
La mission
La Saratoga Education Foundation collecte des fonds pour soutenir les programmes éducatifs appréciés par les familles, qui ne peuvent être assurés par le seul financement public, garantissant ainsi une éducation de haute qualité.
