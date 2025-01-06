Santas Christmas Charities

À propos

Santa's Christmas Charities, founded in 2023, is a not-for-profit dedicated to annually providing funds to select children’s charities throughout the Chicagoland area, making a significant impact on the lives of children and families in need.

La mission

