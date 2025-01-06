Santas Christmas Charities
Faire un don
Santas Christmas Charities
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Santas Christmas Charities
Acheter pour soutenir
Santas Christmas Charities
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Santas Christmas Charities
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Anniversaire dans un sac
Provides birthday supplies to children, ensuring they can celebrate their special day.
ASAP Homeless Assistance
Offers immediate assistance to individuals and families experiencing homelessness.
Belongings Foster Assistance
Provides essential belongings and support to children in foster care.
Adopter une école
Partners with schools to provide resources and support to students and teachers.
À propos
Santas Christmas Charities
Fondée en
2023
EIN
933927830
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1044 DOUGLAS AVE NAPERVILLE, Illinois 60540-0000 United States
Site web
www.santassleightour.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Santa's Christmas Charities, founded in 2023, is a not-for-profit dedicated to annually providing funds to select children’s charities throughout the Chicagoland area, making a significant impact on the lives of children and families in need.
La mission
Santa's Christmas Charities annually provides funds to select children's charities throughout the Chicagoland area, dedicated to making a significant impact on the lives of children and families in need.
