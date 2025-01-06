Santa Teresita School
Santa Teresita School
Santa Teresita School
Santa Teresita School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Activités étudiantes
Provides a fun environment for social development through activities like academic bees, holiday celebrations, and family events.
Sports (CYO)
Offers after-school sports programs for students in fourth through eighth grade, including flag football, basketball, volleyball, and softball.
Health and Safety Partnerships
Partners with QueensCare to conduct immunization screenings and provide health services.
À propos
Santa Teresita School
Fondée en
1946
EIN
956006685
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
2646 ZONAL AVE LOS ANGELES, California 90033-1436 United States
Site web
www.santateresitaschool.org
Téléphone
(323)-221-1129
Adresse électronique
https://www.santateresitaschool.org/about/faculty-staff/contact-staff-faculty/
À propos
Santa Teresita School, founded in 1950, is a Catholic coeducational elementary school in Los Angeles serving the Boyle Heights area. Established by Father Antonio Bouquet, the school is part of Santa Teresita Parish and is dedicated to providing a nurturing educational environment for its students. Alumni are a source of pride and inspiration.
La mission
The school collaborates with parents to provide a Christian and academic education for their children by providing a nurturing learning environment rooted in Gospel values.
