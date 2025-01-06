Santa Sabina Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Days of Prayer
A day for prayer and reflection, often led by religious figures.
Writing Retreat with Kim Stafford
A retreat focused on writing, guided by author Kim Stafford.
Retreat with Brian Swimme
A retreat exploring hope in the face of the future's challenges, led by Brian Swimme.
Fondée en
1946
EIN
942673922
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
25 MAGNOLIA AVE SAN RAFAEL, California 94901-2200 United States
Site web
www.santasabinacenter.org
Téléphone
(415)-457-7727
Adresse électronique
-
À propos
Santa Sabina Center, founded in 1939 by the Dominican Sisters of San Rafael, is a retreat and conference center in San Rafael, CA. Originally a house of spiritual formation for women joining the Dominican order, since 1970, it has welcomed spiritual seekers of all faiths. The center fosters contemplative ways of being through retreats and programs.
La mission
The Dominican Sisters and Santa Sabina Center foster contemplative ways of being, offering programs that nurture the spirit.
