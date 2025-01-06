Santa Paula Rotary Scholarship Foundation
Santa Paula Rotary Scholarship Foundation
Santa Paula Rotary Scholarship Foundation
Santa Paula Rotary Scholarship Foundation
Santa Paula Rotary Scholarship Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Providing scholarships to Santa Paula High School graduating seniors for four-year university/college academic studies.
Vocational Scholarships
Providing scholarships to Santa Paula High School graduating seniors for community college, trade school, business school, or professional training programs.
Music Award
Providing music scholarships to Santa Paula High School graduating seniors for continued music education.
À propos
Santa Paula Rotary Scholarship Foundation

Fondée en
Fondée en
1982
EIN
953666739
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
PO BOX 809 SANTA PAULA, California 93061-0000 United States
Site web
www.santapaularotary.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
The Santa Paula Rotary Scholarship Foundation, founded in 1982, provides scholarships to needy and worthy students in Santa Paula. In 2024, they awarded $48,500 in grants. The Rotary Club started the Scholarship Fund 25 years ago, awarding over $20,000 annually to Santa Paula High School graduates.
La mission
Santa Paula Rotary Scholarship Foundation manages gifts to provide scholarships for needy and worthy students. During this fiscal period, they awarded scholarships to nine Santa Paula High School students, amounting to $20,000.
