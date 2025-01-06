Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

SANTA MONICA POLICE ACTIVITIES LEAGUE, founded in 1991, offers free after-school recreational, educational, and athletic programs for youth ages 6-17 who live or attend public school in Santa Monica. Volunteers provide these programs for at-risk children.

La mission

The Santa Monica Police Activities League is dedicated to providing youth programs which develop discipline, leadership, and character.