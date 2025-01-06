Santa Monica Police Activities League
Santa Monica Police Activities League
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes d'activités périscolaires
Free programs for youth ages 6-17 who live or attend public school in Santa Monica, providing educational support, leadership enhancement, and fitness training.
Programmes de remise en forme
Karate, boxing, running, and other fitness programs.
Programmes d'éducation
Homework help, art, coding and other activities.
À propos
Santa Monica Police Activities League
Fondée en
1991
EIN
954249048
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1401 OLYMPIC BLVD SANTA MONICA, California 90404-3823 United States
Site web
www.santamonicapd.org
Téléphone
(310)-458-8491
Adresse électronique
À propos
SANTA MONICA POLICE ACTIVITIES LEAGUE, founded in 1991, offers free after-school recreational, educational, and athletic programs for youth ages 6-17 who live or attend public school in Santa Monica. Volunteers provide these programs for at-risk children.
La mission
The Santa Monica Police Activities League is dedicated to providing youth programs which develop discipline, leadership, and character.
