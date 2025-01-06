Santa Maria Valley Young Mens Christian Association
Faire un don
Santa Maria Valley Young Mens Christian Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Santa Maria Valley Young Mens Christian Association
Acheter pour soutenir
Santa Maria Valley Young Mens Christian Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Santa Maria Valley Young Mens Christian Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement de la jeunesse
Programs that help kids reach their full potential through learning, leadership, and growth, including after-school programs and internships.
Programmes aquatiques
Offers swim lessons and water fitness programs for all ages to build confidence and thrive in the water.
Camps de jour
Camps where kids make new friends, discover new skills, and build confidence through sports and other fun activities.
À propos
Santa Maria Valley Young Mens Christian Association
Fondée en
1966
EIN
952158363
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
3400 SKYWAY DR SANTA MARIA, California 93455-2504 United States
Site web
www.smvymca.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Santa Maria Valley YMCA, founded in the early 1930s, is dedicated to strengthening the community through youth development, healthy living, and social responsibility. They offer diverse programs like aquatics, day camps, youth sports, fitness classes, and after-school programs, nurturing the potential of every child and promoting overall well-being for individuals and families.
La mission
Inspiring individuals and families is the Santa Maria Valley YMCA's goal for strengthening the community and improving quality of life.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :