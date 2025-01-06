Santa Maria Valley Young Mens Christian Association

À propos

The Santa Maria Valley YMCA, founded in the early 1930s, is dedicated to strengthening the community through youth development, healthy living, and social responsibility. They offer diverse programs like aquatics, day camps, youth sports, fitness classes, and after-school programs, nurturing the potential of every child and promoting overall well-being for individuals and families.

La mission

Inspiring individuals and families is the Santa Maria Valley YMCA's goal for strengthening the community and improving quality of life.