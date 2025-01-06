Santa Maria Pacific Christian Center
Santa Maria Pacific Christian Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de culte
Weekly worship services are offered every Sunday morning.
Ministère de la compassion
A ministry focused on showing compassion to those in need.
School of Ministry
Provides spiritual formation and leadership development to equip people for ministry work.
Ministère de l'enfance
Provides programs and services for children.
À propos
Santa Maria Pacific Christian Center
Fondée en
1964
EIN
952409606
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
3435 SANTA MARIA WAY SANTA MARIA, California 93455-2411 United States
Site web
pacificchristian.net
Téléphone
(805)-934-3491
Adresse électronique
À propos
Pacific Christian Center, est. 1937 in Santa Maria, CA, by Pastor Charles Dobbins, has grown to serve the Central Coast. It offers church services & Pacific Christian School (est. 1965), nurturing students spiritually & academically. The church acquired 12.5 acres for its 52,000 sq ft facility.
La mission
We’re here to help people Know God, Find Freedom, Discover their Purpose, and Make a Difference.
