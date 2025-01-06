alimenté par 
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)

 - 
Donner aux familles les moyens d'agir grâce à des programmes saisonniers tout au long de l'année.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Événements de 

Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)

100% de vos achats soutiennent 
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Services accessibles dans la police active (ASAP)

Partenaire des forces de l'ordre pour fournir un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des articles de première nécessité et à des séjours à l'hôtel pour les familles sans-abri.

__wf_reserved_inherit

Adopter une école

Partenaire des écoles à faibles revenus pour fournir des articles essentiels tels que des sacs à dos, des fournitures, des vêtements et des chaussures.

__wf_reserved_inherit

Effets personnels

Fournit des sacs à cordon remplis de vêtements, de jouets, d'articles d'hygiène et d'articles de confort pour les nouveaux enfants placés en famille d'accueil.

__wf_reserved_inherit

Anniversaire dans un sac

Veille à ce que les anniversaires des enfants en situation de pauvreté soient célébrés avec de la pâte à gâteau, des accessoires de fête et des jouets.

À propos

Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)

Fondée en

1957

EIN

956101275

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

3.1.3. Refuges pour sans-abri

Adresse

824 E 6TH ST SN BERNRDNO, California 92410-4509 États-Unis

Site web

santaclausinc.com

Téléphone

(909)-885-0090

Adresse électronique

[email protected]

Socials
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)
À propos

Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino, fondé en 1952, apporte un soutien essentiel aux jeunes démunis de l'Inland Empire. Grâce à des programmes annuels et saisonniers, elle renforce les familles et répand la joie.

La mission

La mission de Santa Claus, Inc. est de fournir des services essentiels aux jeunes de l'Inland Empire en donnant aux familles les moyens d'agir grâce à des programmes annuels et saisonniers.

En savoir plus...
Recherche d'autres organisations en 

Californie, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
