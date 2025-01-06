Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Services accessibles dans la police active (ASAP)

Partenaire des forces de l'ordre pour fournir un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des articles de première nécessité et à des séjours à l'hôtel pour les familles sans-abri.

Adopter une école

Partenaire des écoles à faibles revenus pour fournir des articles essentiels tels que des sacs à dos, des fournitures, des vêtements et des chaussures.

Effets personnels

Fournit des sacs à cordon remplis de vêtements, de jouets, d'articles d'hygiène et d'articles de confort pour les nouveaux enfants placés en famille d'accueil.

Anniversaire dans un sac

Veille à ce que les anniversaires des enfants en situation de pauvreté soient célébrés avec de la pâte à gâteau, des accessoires de fête et des jouets.

