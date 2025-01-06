Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino (Père Noël Incorporé du Grand San Bernardino)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services accessibles dans la police active (ASAP)
Partenaire des forces de l'ordre pour fournir un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des articles de première nécessité et à des séjours à l'hôtel pour les familles sans-abri.
Adopter une école
Partenaire des écoles à faibles revenus pour fournir des articles essentiels tels que des sacs à dos, des fournitures, des vêtements et des chaussures.
Effets personnels
Fournit des sacs à cordon remplis de vêtements, de jouets, d'articles d'hygiène et d'articles de confort pour les nouveaux enfants placés en famille d'accueil.
Anniversaire dans un sac
Veille à ce que les anniversaires des enfants en situation de pauvreté soient célébrés avec de la pâte à gâteau, des accessoires de fête et des jouets.
Fondée en
1957
EIN
956101275
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
3.1.3. Refuges pour sans-abri
Adresse
824 E 6TH ST SN BERNRDNO, California 92410-4509 États-Unis
Site web
santaclausinc.com
Téléphone
(909)-885-0090
Adresse électronique
À propos
Santa Claus Incorporated of Greater San Bernardino, fondé en 1952, apporte un soutien essentiel aux jeunes démunis de l'Inland Empire. Grâce à des programmes annuels et saisonniers, elle renforce les familles et répand la joie.
La mission
La mission de Santa Claus, Inc. est de fournir des services essentiels aux jeunes de l'Inland Empire en donnant aux familles les moyens d'agir grâce à des programmes annuels et saisonniers.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
