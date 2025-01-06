Sanctus Josephus Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Novena of Prayer
Inspired by Saint Joseph, this society promotes prayer, fatherly leadership, and authentic charity through a novena built on nine decades of the Holy Rosary.
Fondée en
2024
EIN
934946589
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 227 FRONT ROYAL, Virginia 22630-0005 United States
Site web
sanctusjosephus.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
La mission
Sanctus Josephus Society serves the Front Royal, Virginia community, fostering connection and support through its local presence and outreach efforts.
