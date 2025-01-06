San Miguel School
Faire un don
San Miguel School
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Miguel School
Acheter pour soutenir
San Miguel School
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Miguel School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
San Miguel Academy of Newburgh (SMA)
A 5th–8th grade middle school focused on responsibility, respect, and readiness for further education.
Soaring Eagles Enrichment (SEE)
Enrichment programs that allow students to explore interests and develop talents in positive learning environments.
Summer Scholars Program (SSP)
A six-week summer academic program preventing summer learning loss and providing a safe environment.
Graduate Success Program (GSP)
High School and College guidance, placement support, test preparation, tutoring, mentoring, and counseling for graduates.
À propos
San Miguel School
Fondée en
1946
EIN
952654763
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2270 E 108TH ST LOS ANGELES, California 90059-1346 United States
Site web
www.sanmiguelcatholicschool.com
Téléphone
(213)-306-8085
Adresse électronique
À propos
San Miguel Catholic School, located in Los Angeles, CA, is an elementary school serving the Watts area. The school provides a nurturing and inclusive environment. It offers various programs for its students. The school has been serving the community since 1946.
La mission
San Miguel School's mission is to provide a quality education in a safe, nurturing, and Christ-centered environment for students in Transitional Kindergarten through 8th grade.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :