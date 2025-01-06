Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

San Miguel Catholic School, located in Los Angeles, CA, is an elementary school serving the Watts area. The school provides a nurturing and inclusive environment. It offers various programs for its students. The school has been serving the community since 1946.

La mission

San Miguel School's mission is to provide a quality education in a safe, nurturing, and Christ-centered environment for students in Transitional Kindergarten through 8th grade.