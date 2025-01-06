San Mateo County Community Colleges Foundation
Faire un don
San Mateo County Community Colleges Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Mateo County Community Colleges Foundation
Acheter pour soutenir
San Mateo County Community Colleges Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Mateo County Community Colleges Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Provides scholarships to students within the San Mateo County Community College District who need financial assistance to achieve their academic goals.
Programmes éducatifs
Funds programs that support innovation and enhance the educational experience for students attending College of San Mateo, Skyline College, and Cañada College.
À propos
San Mateo County Community Colleges Foundation
Fondée en
1967
EIN
946133905
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
3401 CSM DR SAN MATEO, California 94402-3699 United States
Site web
foundation.smccd.edu
Téléphone
(650)-574-6229
Adresse électronique
À propos
The San Mateo County Community Colleges Foundation ensures accessible, quality higher education for all in its community. Founded in 1967, it supports Cañada College, College of San Mateo, and Skyline College by raising funds for student scholarships and vital school programs. The District's three colleges serve nearly 30,000 students annually.
La mission
We help San Mateo County Community College District students take full advantage of programs and services at Cañada College, College of San Mateo, and Skyline College.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :