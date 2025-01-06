Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The San Mateo County Community Colleges Foundation ensures accessible, quality higher education for all in its community. Founded in 1967, it supports Cañada College, College of San Mateo, and Skyline College by raising funds for student scholarships and vital school programs. The District's three colleges serve nearly 30,000 students annually.

La mission

We help San Mateo County Community College District students take full advantage of programs and services at Cañada College, College of San Mateo, and Skyline College.