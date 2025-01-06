San Marino Alumni Association
Faire un don
San Marino Alumni Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Marino Alumni Association
Acheter pour soutenir
San Marino Alumni Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Marino Alumni Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Réseau des anciens
A network connecting alumni, teachers, parents, and friends of San Marino Public Schools.
Alumni Hall of Fame
Recognizes alumni of character and integrity for their accomplishments and contributions to the community.
À propos
San Marino Alumni Association
Fondée en
1996
EIN
954377199
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
PMB 323 2275 HUNTINGTON DRIVE SAN MARINO, California 91108-0000 United States
Site web
sanmarinoalumnihalloffame.org
Téléphone
(626)-399-2024
Adresse électronique
À propos
The San Marino Alumni Association supports alumni, teachers, parents, and friends of the San Marino Public Schools. It also runs the Alumni Hall of Fame, recognizing alumni of character and integrity whose accomplishments have distinguished their schools and community.
La mission
The San Marino Alumni Association honors and connects past graduates, fostering pride and unity within the San Marino community through its Hall of Fame initiatives.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :