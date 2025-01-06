San Luis Obispo Symphony
Faire un don
San Luis Obispo Symphony
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Luis Obispo Symphony
Acheter pour soutenir
San Luis Obispo Symphony
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Luis Obispo Symphony
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Classical Masterworks Series
A nine-month concert season featuring classical music performances.
Chamber Concert Series
Intimate performances in various venues around the county.
Concerts Pops
Popular concerts, including a New Year's Eve performance.
Concerts pour enfants
Concerts designed for children at the Performing Arts Center.
À propos
San Luis Obispo Symphony
Fondée en
1979
EIN
952493144
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
75 HIGUERA ST STE 160 SN LUIS OBISP, California 93401-5401 United States
Site web
slosymphony.org
Téléphone
(805)-543-3533
Adresse électronique
À propos
The San Luis Obispo Symphony, founded in 1954, is the Central Coast's premier orchestra, a cornerstone of the community. Their mission is to support an outstanding orchestra, foster music education, and enrich the cultural and economic vitality of the region. Their season includes Classics concerts,
La mission
We strive to enrich and inspire our diverse community through music, education, and community-based programs that connect and uplift.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :